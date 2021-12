Valneva : nouvel accès de fièvre

(Boursier.com) — Valneva s'enflamme à nouveau (+7,3% à 26,3 euros), cette fois dopé par des résultats initiaux positifs pour l'essai de Phase 3 de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. L'essai VLA1553-302 a atteint son critère principal d'évaluation, démontrant que trois lots fabriqués consécutivement ont provoqué des réponses immunitaires équivalentes, en mesurant les titres d'anticorps neutralisants 29 jours après la vaccination.

Juan Carlos Jaramillo, M.D., Chief Medical Officer de Valneva, a indiqué : "nous sommes extrêmement contents de ces données sur l'homogénéité des lots cliniques, qui viennent s'ajouter aux résultats convaincants de l'étude-pivot de Phase 3 que nous avons communiqués en août dernier. Ces données feront partie de notre dossier de soumission auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, que nous prévoyons d'initier en 2022. Le chikungunya est une menace majeure, croissante et non satisfaite pour la santé publique".

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, l'Allemagne a commandé 11 millions de doses du vaccin Valneva contre le coronavirus, qui est en attente d'une autorisation de mise sur le marché, vient de déclarer le ministre allemand de la santé, Karl Lauterbach.

Cette nouvelle poussée de fièvre pousse la hausse du titre depuis le début de l'année à environ 225%, de loin la meilleure performance sur le SBF120.