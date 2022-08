Valneva : nouveaux résultats positifs d'immunogénicité de Phase 3 et premiers résultats d'utilisation comme rappel hétérologue du vaccin contre le COVID-19, VLA2001

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui de nouveaux résultats positifs de Phase 3 pour son vaccin inactivé et adjuvanté contre la COVID-19, VLA2001.

Des données supplémentaires provenant de l'essai pivot VLA2001-301, "Cov-Compare", de la Société ont montré une immunogénicité persistante et des premiers résultats positifs d'utilisation comme rappel hétérologue après une primovaccination avec ChAdOx1-S (AstraZeneca).

La société a précédemment communiqué des données d'immunogénicité au 43e jour après la primovaccination et a maintenant évalué l'immunogénicité chez les participants à l'essai VLA2001-301 environ deux mois après la primovaccination ("jour 71") dans le cadre de l'analyse prédéfinie des critères secondaires.

Au 71e jour, les titres d'anticorps neutralisants induits par VLA2001 étaient non inférieurs à ceux de ChAdOx1-S : le GMT de VLA2001 était de 444,0 (CI à 95% : 414,0, 476,2), le GMT de ChAdOx1-S était de 411,8 (CI à 95% : 389,7, 435,0). Les taux de séroconversion sont restés constants au 71e jour (supérieurs à 92 % dans les deux groupes de traitement).

Par ailleurs, les réponses des lymphocytes T analysées dans un sous-ensemble parmi les 3 560 participants à l'essai suivis pendant environ six mois après la primovaccination ("jour 208") ont montré que VLA2001 a induit des lymphocytes T produisant de l'interféron gamma spécifique de l'antigène et réagissant contre la protéine S, ainsi que contre les protéines N et M jusqu'au 208e jour. Le profil d'innocuité de VLA2001 continue d'être favorable et le vaccin a été bien toléré jusqu'au 208e jour.

La survenance de cas de COVID-19 (critère exploratoire) était similaire dans les groupes VLA2001 et ChAdOx1-S, ce qui confirme les résultats précédents. Il n'y a eu aucun cas grave de COVID-19 jusqu'au 208e jour dans les groupes directement comparables (personnes de plus de 30 ans), ce qui peut suggérer que les deux vaccins ont fourni une protection similaire contre les cas sévères de COVID-19 causés par le ou les variants en circulation (principalement Delta). Il y a eu un cas sévère de COVID-19 dans la cohorte des 18 à 29 ans (n=1040 participants) chez un participant ayant un IMC supérieur à 40 et des antécédents d'asthme.

Par ailleurs, 958 participants de l'essai VLA2001-301 ont reçu une dose unique de VLA2001 environ huit mois après la primovaccination avec soit VLA2001, soit ChAdOx1-S (AstraZeneca) afin d'évaluer l'effet de rappel dans des contextes homologues et hétérologues ("mix and match"). Des données antérieures avaient montré que VLA2001 avait généré une excellente réponse immunitaire après une troisième dose administrée après sept à huit mois chez des participants ayant reçu VLA2001 en tant que primovaccination dans une étude de Phase 1/2.