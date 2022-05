Valneva : nouveau coup dur !

(Boursier.com) — Valneva s'effondre de plus de 20% à 9,5 euros à l'ouverture du marché parisien. Il faut dire que le fabricant de vaccins a reçu de la Commission européenne un avis d'intention de résiliation de son contrat de fourniture de vaccins contre le Covid-19. Le contrat donne en effet à Bruxelles le droit d'y mettre fin si VLA2001 n'a pas reçu une autorisation de mise sur le marché de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) au plus tard le 30 avril...

Selon les termes du contrat, Valneva dispose de 30 jours à compter du 13 mai 2022 pour obtenir une autorisation de mise sur le marché ou pour proposer un plan permettant de remédier à la situation de façon acceptable. La société va ainsi travailler de concert avec la Commission Européenne et les Etats membres participant à l'accord pour convenir d'un tel plan et mettre VLA2001 à la disposition des Etats membres qui souhaitent toujours obtenir le vaccin.

Pour rappel, Bruxelles avait accepté d'acheter jusqu'à 60 millions de doses du vaccin de la firme nantaise entre 2022 et 2023.

Si la Commission résiliait finalement le contrat à l'issue du processus en cours, Valneva ne serait pas tenue de restituer les acomptes reçus, car Valneva a dépensé ou engagé la totalité du montant de ces acomptes et le contrat n'exige pas le remboursement de ces paiements dans ce cas. A l'issue des discussions avec la commission et les États membres concernés, la biotech reconsidérera ses prévisions financières pour l'exercice 2022.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué : "la décision de la Commission Européenne est regrettable, et ce d'autant plus que nous continuons à recevoir des messages d'Européens qui recherchent une solution vaccinale plus traditionnelle. Nous avons entamé un dialogue avec les États membres qui sont intéressés par notre approche inactivée. Valneva continue de penser que son candidat vaccin VLA2001 peut encore apporter une contribution importante à la lutte contre la COVID-19 et venir compléter les vaccins existants avec une approche inactivée à virus entier".