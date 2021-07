Valneva nomme Peter Buhler au poste de Directeur Financier

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux, a annoncé aujourd'hui la nomination de Peter Buhler comme directeur financier et membre du directoire.

Peter Buhler a plus de vingt ans d'expérience dans la direction stratégique et financière d'entreprises de sciences de la vie et de technologie. Il est actuellement directeur financier de Quotient, société suisse de diagnostics médical cotée au Nasdaq, dont il a notamment renforcé la trésorerie en levant près de 200 millions de dollars. Avant de rejoindre Quotient, Peter était directeur Financier de Zaluvida AG et de Stallergenes Greer Plc, où il a notamment mené un projet de fusion complexe visant à combiner une société française et une société américaine par la création d'une holding britannique. Précédemment, il a occupé des postes de direction financière chez Eli Lilly, Merck Serono et Logitech. Peter est un expert-comptable suisse certifié et est titulaire d'un Executive MBA de la SBS Swiss Business School.

Afin d'assurer la continuité des activités et leur bonne transition, David Lawrence, Acting CFO, a accepté de continuer à aider Valneva jusqu'à la fin 2021. L'arrivée de Peter est prévue dans les six prochains mois.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué, "Nous sommes ravis que Peter rejoigne Valneva. Grâce à son expertise avérée en matière de gestion financière et de management stratégique, et notamment son expérience des Etats-Unis et du Nasdaq, il sera un atout précieux pour notre équipe de direction. Je tiens également à remercier David pour son engagement continu, son dévouement et ses contributions majeures dans son rôle transitoire d'Acting CFO."

Peter Buhler a précisé, "Je me réjouis de rejoindre le directoire de Valneva et de diriger son organisation financière afin de contribuer aux succès futurs alors que le Groupe entame la prochaine étape de sa stratégie."