Valneva : nomination de l'ancienne responsable de la 'R&D' Vaccins de Pfizer au Conseil de surveillance

(Boursier.com) — Valneva , société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui que toutes les résolutions recommandées par le Directoire ont été approuvées par les actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue hier à Lyon.

Parmi les résolutions approuvées lors de l'Assemblée Générale figurent les comptes consolidés 2022, des délégations consenties au directoire pour augmenter le capital social de la Société ou émettre certains instruments financiers, et la nomination, pour un mandat de trois ans, d'un nouveau membre du Conseil de surveillance.

Kathrin U Jansen, docteur en microbiologie, âgée de 65 ans, de nationalité allemande avec plus de 30 ans d'expérience dans la recherche et le développement de vaccins, a été nommée au Conseil de surveillance de Valneva pour un mandat de trois ans. De 2015 à 2022, elle a été Senior Vice-President et responsable de la recherche et du développement de vaccins (VRD) chez Pfizer Inc, et membre de l'équipe de direction mondiale de Pfizer pour la recherche, le développement et la médecine, et a dirigé une équipe de recherche et de développement de vaccins entièrement intégrée à l'échelle mondiale, avec des responsabilités allant de la phase de découverte jusqu'au développement clinique, à l'enregistrement et aux engagements de développement post-commercialisation, pour tous les vaccins de Pfizer y compris les vaccins développés en partenariat.

De 2006 à 2015, le Dr Jansen a occupé le poste de Senior Vice President chez Wyeth Pharmaceuticals puis chez Pfizer, où elle était responsable de la découverte de vaccins, du développement initial et des opérations de recherche clinique. Avant Wyeth, le Dr Jansen a passé 12 ans chez Merck Research Laboratories, où elle a soutenu plusieurs projets de vaccins et dirigé les activités de R&D pour Gardasil(R), le premier vaccin au monde contre le cancer du col de l'utérus. Le Dr Jansen a obtenu un doctorat en microbiologie, biochimie et génétique à la Phillips Universitaet, à Marburg, en Allemagne, en 1984, suivi d'une formation postdoctorale à l'université Cornell. Le Dr Jansen a été nommée professeur adjoint à l'école de médecine de l'université de Pennsylvanie en 2010 et est l'auteur ou le co-auteur de plus de 200 publications. Elle est membre de la National Academy of Medicine, de la National Academy of Engineering, de la Royal Society of Medicine et a reçu la médaille d'or Albert B. Sabin.

Par ailleurs, le mandat des membres du Conseil de surveillance Johanna W. Pattenier et Sharon E. Tetlow a été renouvelé jusqu'en juin 2026. Le mandat des Commissaires aux Comptes PricewaterhouseCoopers Audit a en outre été renouvelé pour une durée de six ans.

Les résultats détaillés des votes de l'Assemblée Générale seront disponibles dans les prochains jours dans la rubrique " Investisseurs " du site internet de la société.