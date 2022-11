Valneva : nomination de Dipal Patel en tant que Chief Commercial Officer

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, annonce la nomination de Dipal Patel comme Chief Commercial Officer (CCO) et membre du directoire de Valneva. Par la création de cette nouvelle fonction, Valneva renforce son équipe de direction avec un leader commercial reconnu, à un moment où la Société fait progresser son candidat vaccin contre le chikungunya vers une mise sur le marché potentielle en 2023.

Mme Patel est une dirigeante chevronnée avec plus de 23 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique, allant de la définition de stratégies commerciales à leur mise en oeuvre en passant par l'accès aux marchés et à la gestion du cycle de vie des produits. Au cours de sa carrière, elle a exercé des responsabilités croissantes dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, en Australie, en Belgique, à Singapour, en Thaïlande, en Europe et dans les marchés émergents. Depuis 2019, Mme Patel était Global Commercial Head du vaccin contre le zona (Shingrix) de GSK, dirigeant ainsi une équipe mondiale multifonctionnelle chez GSK, et a notamment établi Shingrix comme marque internationale connaissant une expansion mondiale significative.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué : "L'arrivée de Dipal dans notre équipe représente une étape importante dans le renforcement du leadership commercial et stratégique de Valneva. Alors que l'industrie du voyage se redresse, Dipal veillera à ce que nous continuions à développer notre activité commerciale et à préparer le meilleur accès au marché et le meilleur lancement possibles pour notre candidat vaccin contre le chikungunya. Nous sommes enthousiastes à l'idée de tirer parti de la richesse des connaissances, de l'expertise et des idées qu'elle apporte et nous nous réjouissons de sa contribution à la croissance et au développement stratégique de la société."

Mme Patel, Chief Commercial Officer de Valneva, a commenté : "Ces dernières années, l'accent a été mis sur l'importance des maladies pouvant être prévenues par la vaccination. Je suis enthousiaste à l'idée de faire partie d'une organisation qui a une vision forte pour répondre à certains des plus grands besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies infectieuses. Je suis impatiente de travailler avec ma nouvelle équipe pour stimuler la croissance de Valneva et exceller dans le lancement et la commercialisation à venir de notre candidat vaccin contre le chikugunya."