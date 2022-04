Valneva : modifie l'accord de financement conclu avec les fonds Deerfield et OrbiMed

(Boursier.com) — En séance, l'action Valneva recule de -0,8% à 12,84 euros. L'entreprise nantaise a annoncé de données pédiatriques positives de Phase 2 avec Pfizer pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme.

Dans le même temps, Valneva a aussi annoncé un accord visant à augmenter le montant en principal de son accord de financement existant de 60 millions de dollars avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield Management Company et OrbiMed.

Cette augmentation donnera à Valneva un accès immédiat à 20 M$, avec 20 M$ supplémentaires disponibles si l'Agence européenne des médicaments (EMA) délivre une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le candidat vaccin inactivé de Valneva contre la COVID-19, VLA2001. Ce financement supplémentaire sera investi dans la R&D et dans la préparation du lancement commercial potentiel du candidat vaccin de Valneva contre le chikungunya, VLA1553.

"Nous sommes très heureux d'avoir accès à un financement supplémentaire, non dilutif, de la part de nos partenaires financiers actuels. L'augmentation de ce prêt offre une flexibilité supplémentaire pour mettre en oeuvre notre stratégie et apporter de la valeur aux actionnaires. Nous apprécions le soutien continu de Deerfield et d'OrbiMed alors que nous poursuivons l'expansion de notre portefeuille mondial de vaccins commercialisés", commente Peter Bühler, Directeur financier de Valneva.

Le taux d'intérêt du prêt reste inchangé. La période pendant laquelle les paiements sont limités aux intérêts a été prolongée jusqu'au 3e trimestre 2024, et le prêt arrivera à maturité au 1er trimestre 2027.

En janvier 2021, Valneva avait déjà annoncé une modification des termes de l'accord de financement signé en février 2020.