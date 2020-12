Valneva : modification des modalités de participation à l'AG

Valneva : modification des modalités de participation à l'AG









Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva SE annonce qu'en raison de la crise sanitaire et conformément à l'Ordonnance 2020-321 en date du 25 mars 2020 (telle que modifiée et prorogée par l'Ordonnance 2020-1497 en date du 2 décembre 2020), la Société a décidé de modifier les modalités de participation à son Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2020, pour désormais tenir cette Assemblée à huis clos, à 14h00, au siège social de Valneva. L'Assemblée se déroulera donc hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Un webcast audio de l'Assemblée sera retransmis en direct (puis disponible en différé) afin de permettre à toute personne ayant normalement le droit d'assister à cette Assemblée d'en suivre le déroulement à distance. Ce webcast sera accessible notamment via la page d'accueil du site internet de la Société ou dans la rubrique 'Investisseurs' / 'Vidéos et webcasts' du site.

Les modalités particulières de participation à cette Assemblée à huis clos sont publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 7 décembre 2020 et sont par ailleurs communiquées sur le site internet de la Société (Rubrique 'Investisseurs' / 'Assemblée Générale Extraordinaire 2020'). Les actionnaires de Valneva SE sont invités à voter en amont de l'AGE, soit par correspondance (méthode recommandée), soit par procuration, à l'aide du formulaire prévu à cet effet figurant parmi les documents mis à leur disposition sur le site internet de la Société. Aucune carte d'admission ne sera adressée aux actionnaires.