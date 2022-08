Valneva : mise en place d'un programme ATM sur le Nasdaq

(Boursier.com) — Valneva a déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) un complément de prospectus relatif à un programme de financement en fonds propres dit 'At-the-Market'. Dans le cadre de ce programme, la Société peut, sous réserve des limites réglementaires françaises, émettre auprès d'investisseurs éligibles, y compris des investisseurs non sollicités qui ont exprimé un intérêt, un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars sous forme d'American Depositary Shares, chaque ADS représentant deux actions ordinaires de la Société, via des émissions qui sont considérées comme effectuées at-the-market au sens de la règlementation boursière américaine, et conformément aux termes d'un contrat de vente sur le marché avec Jefferies LLC, ce dernier agissant en qualité d'agent de vente. Le calendrier des ventes dépendra de divers facteurs et la Société n'est pas tenue d'utiliser le Programme ATM ni de l'utiliser en totalité.

Les ADS destinés à être vendus dans le cadre du Contrat de vente, le cas échéant, seront émis et vendus conformément à une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-3, une fois celle-ci déclarée en vigueur par la SEC.

Dans la mesure où des ADS seraient vendus dans le cadre du Programme ATM, la Société a actuellement l'intention d'utiliser le produit net (après déduction des frais et charges) des ventes d'ADS émis dans le cadre du Programme ATM, principalement pour la recherche et le développement des candidats vaccins de la Société, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société, à sa discrétion, en combinaison avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants.

Jefferies, en tant qu'agent de vente, fournira des efforts commercialement raisonnables pour organiser, au nom de la Société, la vente de tous les ADS dont la Société demande la vente, conformément aux pratiques normales de Jefferies en matière de vente et de négociation. Les prix de vente peuvent varier en fonction des prix du marché et d'autres facteurs. Seuls les investisseurs éligibles peuvent acheter des ADS dans le cadre du Programme ATM.

Les ADS et les actions ordinaires sous-jacentes seront émises via une ou plusieurs augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription effectuée en vertu des dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et en vertu des 24ème et 28ème résolutions adoptées par l'Assemblée générale mixte du 23 juin 2022, soit un nombre maximum de 30 666 666 actions ordinaires (étant le maximum autorisé par les actionnaires par la 24ème résolution, représentant une dilution potentielle maximale d'environ 26,1% par rapport au capital social existant de la Société. En tout état de cause, le nombre d'actions ordinaires sous-jacentes à admettre sur le marché réglementé d'Euronext à Paris représentera, sur une période de 12 mois, moins de 20% des actions ordinaires déjà admises aux négociations sur ledit marché en dispense de prospectus.

Les nouvelles actions ordinaires à vendre sous forme d'ADS seront émises en une ou plusieurs fois au prix de marché des ADS au moment de la fixation du prix de l'augmentation de capital envisagée.

Le Programme ATM sera ouvert exclusivement aux catégories d'investisseurs définies dans la 24ème résolution adoptée à l'Assemblée générale (ou toute autre résolution similaire qui lui serait substituée dans le futur), à savoir les personnes physiques et morales, y compris les sociétés, trusts ou fonds d'investissement, de droit français ou étranger, qui investissent de manière habituelle dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique ou des technologies médicales ; et/ou les sociétés, institutions ou entités de tout type, françaises ou étrangères, qui réalisent une part significative de leur activité dans le domaine des dispositifs et/ou technologies pharmaceutiques, cosmétiques, chimiques ou médicaux ou de la recherche dans ces secteurs. Les nouvelles actions ordinaires seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et les ADS émis seront négociés sur le Nasdaq Global Select Market.

Durant l'exécution du Programme ATM, la Société informera, dans le cadre de la publication de ses résultats semestriels et annuels, de l'utilisation faite du Programme ATM au cours de la période précédente et mettra à jour après chaque augmentation de capital l'espace dédié au Programme ATM sur son site internet, afin d'informer les investisseurs des principales caractéristiques de chaque émission qui peut être réalisée dans le cadre du Programme ATM.