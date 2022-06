Valneva : marque une pause

(Boursier.com) — Valneva retombe légèrement au lendemain de l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA (Agence européenne des médicaments) pour une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe du candidat vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19 de Valneva pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 55 ans. La Commission européenne examinera la recommandation du CHMP et une décision sur la demande d'AMM pour VLA2001 en Europe est attendue prochainement.

Une fois accordée par la Commission européenne, l'AMM serait valable dans tous les États membres de l'Union européenne, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. L'avis du CHMP de l'EMA fait suite à une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au Royaume-Uni, accordée en avril 2022, et à une autorisation d'utilisation d'urgence accordée aux Émirats arabes unis en mai 2022 et au Bahreïn en mars 2022.

VLA2001 est le seul vaccin a virus entier inactivé (technologie éprouvée depuis plusieurs décennies) contre la Covid-19 développé en Europe. Il devrait offrir une nouvelle option aux 15% d'Européens de plus de 18 ans qui ne sont pas encore vaccinés, et dont certains attendent une alternative aux vaccins à ARNm, souligne Oddo BHF. L'analyste rehausse son cours cible de 16,3 à 17 euros. Ce dernier intègre désormais un POS de 95% pour l'approbation de VLA2001, une réduction de moitié du nombre de doses attachées au contrat avec la CE, l'augmentation de capital de 90,5 ME souscrite par Pfizer cette semaine et la mise à jour de ses paramètres de marché. Après un rebond impressionnant du titre depuis le début de la semaine (+80%), le courtier réitère sa recommandation 'neutre' en raison de la faible visibilité sur le contrat avec la CE faisant peser un risque important sur la guidance 2022.