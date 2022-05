Valneva : les Emirats arabes unis autorisent l'utilisation d'urgence du vaccin inactivé de Valneva contre la COVID-19

(Boursier.com) — Alors que Valneva a indiqué ce matin avoir reçu de la Commission européenne un avis d'intention de résiliation de son contrat de fourniture de vaccins contre la Covid-19, l'entreprise nantaise a aussi reçu de meilleures nouvelles émanant des Emirats Arabes Unis. Les EAU ont en effet accordé à Valneva une autorisation pour l'utilisation d'urgence de son vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001.

Cette autorisation fait suite à l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché au Royaume-Uni accordée le mois dernier par l'agence de santé britannique MHRA et à l'autorisation pour l'utilisation d'urgence du vaccin accordée par l'agence de santé bahreïnie, NHRA, en mars 2022.

"Nous sommes extrêmement satisfaits de cette nouvelle autorisation et tenons à remercier les Émirats arabes unis pour leur confiance. En tant que seul vaccin inactivé, doublement adjuvanté, contre la COVID-19 actuellement approuvé par le ministère de la Santé et de la Prophylaxie, VLA2001 pourrait offrir une solution vaccinale alternative aux habitants des Émirats. C'est notre deuxième autorisation dans les pays du Golfe, et nous espérons que d'autres autorisations suivront ailleurs", commente Thomas Lingelbach, Président du directoire de Valneva.

En séance, l'action Valneva décroche de près de 20% autour des 9,6 euros.