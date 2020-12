Valneva : les actionnaires approuvent les résolutions permettant une possible cotation aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d'importants besoins médicaux, a annoncé que toutes les résolutions recommandées par le directoire ont été approuvées par ses actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 22 décembre 2020. En raison de la pandémie de COVID-19, l'assemblée s'est tenue à huis clos sans la présence physique des actionnaires.

Les résultats détaillés des votes de cette assemblée seront disponibles sur le site internet de la société dans un délai maximal de quinze jours.

Parmi les résolutions approuvées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire figurent des délégations consenties au directoire pour augmenter le capital social de la société ou émettre certains instruments financiers.

Valneva a convoqué cette assemblée générale afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour préparer une éventuelle cotation et une offre publique d'actions sous forme "d'American Depositary Shares" (chacune représentant un nombre d'actions ordinaires de la Société) sur le Nasdaq en 2021, sous réserve de l'état du marché et d'autres conditions, conformément aux plans stratégiques précédemment communiqués par la Société.

Le calendrier, le nombre de titres offerts et leur prix d'offre n'ont pas encore été déterminés. La Société prévoit de soumettre un projet confidentiel de déclaration d'enregistrement à l'autorité de marché américaine - Securities and Exchange Commission ("SEC") - début 2021. L'offre proposée devrait être lancée une fois la revue de la SEC effectuée, sous réserve de l'état du marché et d'autres conditions. Les actionnaires et les investisseurs potentiels doivent noter que l'offre proposée peut être lancée ou ne pas être lancée.