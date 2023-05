Valneva : le titre flambe après un bon début d'année

(Boursier.com) — Dans des volumes épais, Valneva bondit de 13,1% à 4,8 euros en fin de matinée, les opérateurs saluant la publication du fabricant de vaccin. Le groupe a essuyé une perte opérationnelle de 16,6 ME au premier trimestre contre un déficit de 18,4 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires total de 33,5 ME, en hausse de 53,4%. La perte nette a atteint 18,1 ME contre -26,0 ME au premier trimestre 2022. La trésorerie de la Société était de 254,5 ME à fin mars, contre 289,4 ME trois plus plut tôt.

Le management a confirmé sa guidance 2023, à savoir un CA de 220- 260 ME, dont 130-150 ME pour les ventes de produits et 90-110 ME d'autres produits opérationnels (intègre la cession du potentiel PRV attaché à l'approbation de VLA1553).

Evoquant une poursuite de la bonne dynamique, ODDO BHF confirme sa recommandation 'surperformance' à la suite de cette publication. Les prochains catalyseurs clés devraient être l'approbation de VLA1553 fin août 2023 et l'obtention /cession du Priority Review Voucher (PRV).

Le groupe a annoncé une bonne série de résultats au premier trimestre qui montrent que les ventes de produits clés sont stimulées par la reprise des voyages, note Kempen ('achat'). Les ventes d'Ixiaro et de Dukoral pourraient à nouveau atteindre les niveaux d'avant la pandémie cette année, selon le broker, qui souligne aussi que la position de trésorerie est "confortable", "bien que signalant une consommation de trésorerie quelque peu abrupte".