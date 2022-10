Valneva : le titre fait de la résistance

(Boursier.com) — A contre-courant, Valneva avance de 1% à 6 euros en fin de matinée à Paris. La société basée à Saint-Herblain a indiqué ce matin qu'elle fera des présentations sur son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya au cours du quatrième trimestre lors de plusieurs conférences scientifiques de premier plan. En août, Valneva a commencé la soumission du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'autorité de santé américaine pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette soumission fait suite aux résultats finaux positifs pour l'essai pivot de Phase 3 annoncés en mars dernier et pour l'essai d'homogénéité des lots cliniques annoncés en mai.

Le programme a reçu les statuts Fast Track et Breakthrough Therapy de la FDA respectivement en 2018 et 2021. VLA1553 a également reçu le statut de PRIority MEdicine (PRIME) de l'Agence européenne des médicaments en 2020, et Valneva prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour VLA1553 en Europe au cours du premier semestre 2023.

Stifel est par ailleurs passé à l''achat' sur le titre avec une cible ajustée de 11,5 à 10 euros. Le marché est partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 4 analystes sont à l''achat', 4 sont 'neutres' et 1 est à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 11,51 euros.

Malgré la bonne séquence du moment, l'action affiche une chute de près de 75% depuis le premier janvier.