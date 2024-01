Valneva : le groupe familial Grimaud précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 janvier à l'AMF, complété notamment par un courrier reçu le 12 janvier, le groupe familial Grimaud a déclaré avoir franchi en baisse, le 10 janvier, le seuil de 10% du capital de la société Valneva SE. Il détient 13.885.539 actions Valneva SE représentant 27.222.281 droits de vote, soit 9,99% du capital et 16,78% des droits de vote de la société. Les positions se répartissent comme suit :

- Groupe Grimaud la Corbière : 13.204.831 actions représentant 9,51% du capital et 15,97% des droits de vote

- Joseph Grimaud : 122.924 actions représentant 0,09% du capital et 0,13% des DDV

- Marie-Thérèse Grimaud : 69.230 actions représentant 0,05% du capital et 0,09% des DDV

- Frédéric Grimaud : 276.746 actions représentant 0,20% du capital et 0,33% des DDV

- Odile Grimaud : 62 actions

- Agnès Grimaud : 5.603 actions

- Anne-Marie Grimaud : 779 actions

- Bruno Grimaud : 26.703 actions représentant 0,02% du capital et 0,03% des DDV

- Thomas Grimaud : 4.684 actions représentant 0,01% des DDV

- Financière Grand Champ : 173.977 actions représentant 0,13% du capital et 0,21% des DDV

- Total groupe familial Grimaud : 13.885 539 actions représentant 9,99% du capital et 16,78% des DDV.

Ce franchissement de seuil résulte de la cession de 20.000 actions Valneva SE par la Financière Grand Champ.