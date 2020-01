Valneva : le département américain de la Défense exerce l'option du contrat IXIARO

Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva a annoncé que le Département américain de la Défense (DoD) avait exercé une option pour acheter 80.000 doses supplémentaires du vaccin contre l'encéphalite japonaise, IXIARO. Cette option porte la valeur du contrat signé en janvier 2019 avec le Département américain de la Défense à 70 millions de dollars. L'approvisionnement lié à cette option va débuter très prochainement. Valneva prévoit par ailleurs de signer un nouveau contrat avec le Département de la Défense durant le premier semestre de cette année. Franck Grimaud, Chief Business Officer de Valneva, a ajouté : "Nous remercions le Département de la défense américain pour leur confiance renouvelée qui nous permet de les aider à protéger le personnel militaire et leur famille contre l'encéphalite japonaise. Nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre notre collaboration avec ce Département".

IXIARO est le seul vaccin contre l'encéphalite japonaise approuvé par l'autorité de santé américaine. Le vaccin a été développé dans le cadre d'un accord de collaboration de recherche et développement avec le Centre de recherche de l'armée américaine 'Walter Reed Army Institute of Research'. Valneva assure le marketing et la distribution d'IXIARO à l'armée américaine et sur le marché privé américain.

Du côté des analystes, Bryan, Garnier & Co livre ce jour un avis acheteur, sa 'fair value' se situant à 6 euros par titre.