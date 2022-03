Valneva : La position de trésorerie est de 346,7 millions d'euros

(Boursier.com) — Valneva publie un chiffre d'affaires total de 348,1 millions d'euros en 2021, contre 110,3 millions en 2020, soit une hausse de 216%, incluant 94,8 millions d'euros provenant des ventes de produits et des 'Autres Revenus' (hors COVID), ce qui correspond à la partie haute de la fourchette de prévisions communiquée précédemment par la société, à savoir 85 à 100 millions d'euros, et 253,3 millions de revenus liés à la COVID-19 dans le cadre de l'accord (aujourd'hui résilié) avec le gouvernement britannique.

La position de trésorerie est de 346,7 millions d'euros au 31 décembre 2021, reflétant le produit brut combiné de 209,6 M$ levé lors de l'introduction en bourse au Nasdaq et du placement privé concomitant en Europe en mai 2021 et lors de la deuxième offre aux Etats-Unis et en Europe en novembre 2021, et incluant des paiements initiaux dans le cadre de l'accord d'achat signé avec la Commission européenne pour la fourniture du vaccin contre la COVID-19

Perspectives financières pour l'exercice 2022

Valneva s'attend à un chiffre d'affaires total entre 430 et 590 millions, dont 350 à 500 millions de ventes du vaccin contre la COVID-19, sous réserve des approbations réglementaires et des livraisons de VLA20011; 60 à 70 millions de ventes d'autres vaccins; environ 20 millions d'Autres Revenus (revenus de collaborations, de licences et de services). Les dépenses de 'R&D' sont estimées entre 160 millions et 200 millions.