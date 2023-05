Valneva : la perte nette atteint -18,1 ME au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires total de Valneva était de 33,5 millions d'euros au premier trimestre 2023 contre 21,8 millions d'euros au premier trimestre 2022, soit une hausse de 53,4 %.

Les ventes de produits ont atteint 32,1 ME au premier trimestre 2023 contre 16,2 ME au premier trimestre 2022, soit une hausse de 98,6 %. Cette augmentation est due à la reprise continue du marché des voyageurs. A taux de change constant, les ventes de produits ont augmenté de 101% au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022. Aucune vente de vaccin contre la COVID-19 n'a été enregistrée au premier trimestre 2023, alors que le premier trimestre de l'année précédente comprenait 3,8 ME de ventes de ce vaccin.

Les ventes d'IXIARO(R)/JESPECT(R) étaient de 17,4 ME au premier trimestre 2023 contre 4,2 ME au premier trimestre 2022, soit une hausse de 315,2 % (315,4 % à taux de change constant), les ventes ayant bénéficié de la reprise continue du marché privé des voyageurs et d'une augmentation des prix du vaccin. Les ventes de DUKORAL étaient de 10,2 ME au premier trimestre 2023 contre 2,5 ME au premier trimestre 2022, soit une hausse de 302,6 % (317,3 % à taux de change constant), bénéficiant également de la reprise significative du marché privé des voyageurs et d'une augmentation des prix du vaccin. Le chiffre d'affaires provenant de la distribution de produits de tiers a diminué à 4,5 ME au premier trimestre 2023 contre 5,6 ME au premier trimestre 2022, soit une baisse de 19,7 %, qui s'explique principalement par des contraintes d'approvisionnement en produits vendus dans le cadre de l'accord de distribution avec Bavarian Nordic pour Rabipur/RabAvert et Encepur.

Les coûts des produits et services vendus (COGS) étaient de 20,5 ME au premier trimestre 2023. La marge brute sur les ventes de produits, hors ventes du vaccin contre la COVID-19, était de 48,4 % contre 68,5% au premier trimestre 2022. Des COGS de 7,2 ME liés aux ventes d'IXIARO ont généré une marge brute de 58,7 %. Des COGS de 6,3 ME liées aux ventes de DUKORAL ont généré une marge brute de 38,3 %. Sur les coûts restants au premier trimestre 2023, 3,1 ME provenaient de l'activité de distribution de produits pour tiers. Au premier trimestre 2022, le coût total des ventes s'était élevé à 14,7 ME, dont 9,6 ME liés au coût des marchandises et 5,1 ME liés au coût des services.

Les dépenses de recherche et développement étaient de EUR14,1 millions au premier trimestre 2023 contre EUR20,7 millions au premier trimestre 2022. Cette diminution est principalement due à une réduction des dépenses pour le programme du vaccin contre la COVID-19. Les frais commerciaux au premier trimestre 2023 étaient de EUR9,0 millions contre EUR2,0 millions au premier trimestre 2022.

Valneva a enregistré une perte opérationnelle de EUR16,6 millions au premier trimestre 2023 contre une perte opérationnelle de EUR18,4 millions au premier trimestre 2022. Le Groupe a, par ailleurs, enregistré un EBITDA ajusté négatif de EUR12,3 millions au premier trimestre 2023 contre un EBITDA ajusté négatif de EUR13,3 millions au premier trimestre 2022.

La perte nette ressort à EUR18,1 millions contre une perte nette de EUR26,0 millions au premier trimestre 2022.

La trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles s'est élevée à EUR24,3 millions au premier trimestre 2023 contre EUR26,9 millions au premier trimestre 2022. Les flux de trésorerie négatifs au premier trimestre 2023 et 2022 étaient principalement liés à la perte d'exploitation générée au cours des deux périodes.

La trésorerie de la Société était de EUR254,5 millions au 31 mars 2023, contre EUR289,4 millions au 31 décembre 2022.