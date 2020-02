Valneva : la fin du SAA a pesé sur les comptes 2019

Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva a généré un chiffre d'affaires total annuel de 126,2 ME (136,9 ME hors impact exceptionnel de la fin du SAA avec GSK) contre 113 ME sur l'exercice 2018. Un impact négatif de 10,7 ME a été comptabilisé dans le chiffre d'affaires provenant des collaborations et licences, afin de refléter les obligations de paiements actuels et futurs liées à la fin de cette alliance.

Les ventes de produits ont progressé à 129,5 ME sur l'exercice 2019, contre 103,5 ME sur l'exercice 2018, soit une croissance en glissement annuel de 25% (22% à taux de change constant). Le chiffre d'affaires des collaborations et licences était négatif de 3,3 ME (positif de 7,4 ME hors impact de la fin du SAA) sur l'exercice 2019 contre 9,6 ME sur l'exercice 2018.

Sur l'exercice 2019, Valneva a enregistré une perte opérationnelle de -0,8 ME (bénéfice opérationnel de 9,9 ME hors impact de la fin du SAA) contre un bénéfice opérationnel de 6,3 ME sur l'exercice 2018. Le groupe a, par ailleurs, enregistré un EBITDA de 7,8 ME sur l'exercice 2019 (18,5 ME hors impact de la fin du SAA), contre un EBITDA de 13,1 ME sur l'exercice 2018.

Sur l'exercice 2019, Valneva a enregistré une perte nette de -1,7 ME (bénéfice net de 9 ME hors impact de la fin du SAA) contre un bénéfice net de 3,3 ME sur l'exercice 2018.