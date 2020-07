Valneva : la famille Grimaud fait le point sur ses participations

Valneva : la famille Grimaud fait le point sur ses participations









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 juillet à l'AMF, complété par un courrier reçu le 8 juillet, la société anonyme Groupe Grimaud la Corbière a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en hausse, le 10 juin 2020, le seuil de 15% du capital de la société Valneva SE et détenir individuellement, 13.704.830 actions Valneva SE représentant 25.809.660 droits de vote, soit 15,07% du capital et 21,87% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une annulation d'actions de préférence de la société Valneva SE.

A cette occasion, le groupe familial Grimaud a déclaré n'avoir franchi aucun seuil et détenir, au 10 juin et au 8 juillet, 14.430.028 actions Valneva SE représentant 27.223.759 droits de vote, soit 15,87% du capital et 23,07% des droits de vote de la société.

Ils se répartissent comme suit...

- Groupe Grimaud la Corbière : 13.704.830 actions et 15,07% du capital

- Financière Grand Champ : 193.977 actions et 0,21% du capital

- Joseph Grimaud : 137.831 actions et 0,15% du capital

- Frédéric Grimaud : 257.996 actions et 0,28% du capital

- Marie-Thérèse Grimaud : 69.230 actions et 0,08% du capital

- Renée Grimaud : 64.135 actions et 0,07% du capital

- Agnès Grimaud : 1.022 actions

- Anne-Marie Grimaud : 779 actions

- Thomas Grimaud : 100 actions

- Bruno Grimaud : 66 actions

- Odile Grimaud : 62 actions

Total groupe familial Grimaud : 14.430.028 actions et 15,87% du capital.