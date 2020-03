Valneva : la CDC se renforce

Valneva : la CDC se renforce









Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 5 mars 2020 par l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 28 février 2020, indirectement par l'intermédiaire de Bpifrance Participations SA et de CDC Croissance, le seuil de 10% du capital de la société Valneva, et détenir indirectement 9.333.930 actions Valneva SE représentant 16.790.715 droits de vote, soit 10,13% du capital et 14,23% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché par la société CDC Croissance.

Le franchissement en hausse à titre indirect par la CDC du seuil de 10% du capital de la société Valneva résulte d'acquisitions de titres sur le marché par CDC Croissance. La CDC n'a conclu aucun accord d'actionnaires avec un tiers constitutif d'une action de concert. E envisage de procéder a des achats d'actions Valneva en fonction des opportunités et des conditions de marché, mais n'envisage pas d'acquérir le contrôle de Valneva ni de modifier sa stratégie. Elle n'envisage pas de demander la nomination d'administrateurs.