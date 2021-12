Valneva : l'EMA lance l'examen accéléré de son vaccin contre le Covid-19

(Boursier.com) — Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA, Agence européenne des médicaments, a initié un examen continu du VLA2001, un vaccin Covid-19 développé par Valneva. La décision du CHMP de lancer l'examen est basée sur les résultats préliminaires d'études de laboratoire (données non cliniques) et d'études cliniques précoces chez l'adulte. Ces études suggèrent que le vaccin déclenche la production d'anticorps qui ciblent le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19, et peut aider à protéger contre la maladie.

L'EMA évaluera les données au fur et à mesure qu'elles seront disponibles pour décider si les avantages l'emportent sur les risques. L'examen continu se poursuivra jusqu'à ce que suffisamment de preuves soient disponibles pour une demande formelle d'autorisation de mise sur le marché. L'Agence évaluera la conformité de VLA2001 avec les normes habituelles de l'UE en matière d'efficacité, de sécurité et de qualité. Bien que l'EMA ne puisse pas prédire les délais globaux, l'évaluation d'une éventuelle candidature devrait prendre moins de temps que d'habitude en raison du travail effectué lors de l'examen continu.

L'EMA communiquera ultérieurement lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché du vaccin aura été soumise.