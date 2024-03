Valneva : L'ACIP recommande l'utilisation d'IXCHIQ, le vaccin à injection unique contre le chikungunya

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui que le Comité consultatif sur la vaccination (ACIP) des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC) recommande l'utilisation du vaccin à injection unique contre le chikungunya de Valneva, IXCHIQ, pour la prévention de la maladie causée par le CHIKV chez les voyageurs et le personnel de laboratoire.

L'ACIP recommande IXCHIQ pour les personnes âgées de 18 ans et plus voyageant dans un pays ou une région où sévit une épidémie de chikungunya. En outre, ce vaccin peut être envisagé pour les personnes voyageant dans un pays ou une région sans épidémie mais avec des preuves de transmission du CHIKV au cours des cinq dernières années, pour les personnes âgées de plus de 65 ans et susceptibles d'avoir une exposition au moins modérée aux moustiques (pendant au moins deux semaines cumulées) ainsi que pour les personnes voyageant pour une longue durée (six mois ou plus, cumulés). L'ACIP a également recommandé la vaccination contre le chikungunya pour les travailleurs de laboratoire susceptibles d'être exposés au CHIKV.

Juan Carlos Jaramillo, MD, Directeur Médical de Valneva, a indiqué, "Le chikungunya représente un risque important pour les personnes voyageant ou vivant dans les régions où le virus du chikungunya et les moustiques vecteurs du virus prospèrent. IXCHIQ offre des avantages aux vacanciers et à ceux qui rendent visite à leur famille, ainsi qu'aux personnes engagées dans des activités d'entreprise, des missions ou des travaux de laboratoire. Nous apprécions la recommandation de l'ACIP, faisant d'IXCHIQ le seul vaccin approuvé et recommandé pour la population cible. Nous continuerons à collaborer avec les autorités réglementaires dans le monde afin d'accroître l'accessibilité d'IXCHIQ(R) dans différentes régions."

Les recommandations de l'ACIP seront transmises au directeur des CDC et au ministère américain de la Santé et des Services sociaux pour examen et approbation. Une fois approuvées, les recommandations officielles seront ensuite publiées dans un futur bulletin épidémiologique hebdomadaire des CDC (MMWR, Morbidity and Mortality Weekly Report) afin de conseiller les professionnels de la santé sur l'utilisation appropriée du vaccin.