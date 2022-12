Valneva : journée investisseurs à New York, objectifs 2022 réitérés

(Boursier.com) — Valneva organise aujourd'hui une journée investisseurs à New York pour faire un point sur son portefeuille de vaccins, ses produits commerciaux, et ses projets à venir. Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva et Peter Bühler, Chief Financial Officer, ainsi que d'autres membres de l'équipe de direction de Valneva, s'exprimeront sur les principaux leviers de création de valeur à court et moyen terme, y compris sur le portefeuille de vaccins en développement avancé et préclinique ainsi que le portefeuille commercial. L'évènement commencera à 10h00 ET (16h00 CET).

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué : "dans les 12 à 36 prochains mois, nous prévoyons une croissance substantielle pour Valneva, soutenue par la commercialisation potentielle de deux autres vaccins. Ce renforcement-clé de notre portefeuille commercial, associé à des initiatives destinées à alimenter notre portefeuille de R&D actuel et futur, fait partie d'une vision plus large visant à transformer Valneva en un leader mondialement reconnu dans l'industrie des vaccins. Pour réaliser cette vision, nous continuerons à nous appuyer sur nos atouts fondamentaux en matière de développement et de fabrication de vaccins, ainsi que sur notre expérience et nos résultats en matière de développement de nouveaux vaccins, de la découverte et du développement pré-clinique à la commercialisation".

Valneva dispose d'une trésorerie suffisante pour exécuter ses objectifs stratégiques, avec 261 millions d'euros de liquidités à fin septembre 2022 qui n'incluent pas 102,9 millions d'euros de produit brut provenant de sa récente offre globale. La société réitère ses prévisions financières pour 2022, qui comprennent un chiffre d'affaires total de 340 à 360 ME et des dépenses de R&D revues à la baisse de 95 à 110 ME (contre 120 à 135 ME précédemment).