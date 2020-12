Valneva initie une étude clinique de Phase 1/2 pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le COVID-19

Valneva initie une étude clinique de Phase 1/2 pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le COVID-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d'importants besoins médicaux, a annoncé aujourd'hui l'initiation d'une étude clinique de Phase 1/2 pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le COVID-19, VLA2001.

VLA2001 est produit sur la plateforme de production que Valneva utilise pour son vaccin IXIARO(R), autorisé pour une immunisation contre l'encéphalite japonaise, et est actuellement le premier vaccin inactivé contre la COVID-19 annoncé comme entrant en développement clinique en Europe.

L'étude VLA2001-201 est une étude randomisée, à double aveugle, contrôlée par placebo, évaluant l'innocuité et l'immunogénicité de trois différentes doses du vaccin chez environ 150 adultes sains.

L'étude sera menée sur des sites au Royaume-Uni et est soutenue par l'organe de recherche du National Institute for Health (NIH) britannique.

Les premières données portant sur l'objectif principal de l'étude sont attendues deux semaines après exécution du schéma de vaccination à deux doses (au jour zéro et au vingt-et-unième jour). En fonction de l'analyse de ces données et notamment de la sélection de la dose de vaccin optimale, actuellement prévue au début du deuxième trimestre 2021, de nouveaux essais pourraient débuter immédiatement après.

Le Groupe prévoit actuellement d'inclure 4,000 participants dans ces essais additionnels, et estime que ces essais pourraient permettre d'obtenir une autorisation initiale de mise sur le marché dès le quatrième trimestre 2021.

Alok Sharma, Ministre britannique du Commerce, de l'Energie et de la Stratégie Industrielle a indiqué, "Alors que nous franchissons une étape extrêmement importante en déployant le premier vaccin COVID-19 dans notre pays, nous devons nous rappeler que nous devons disposer d'une gamme de vaccins pour protéger le public britannique maintenant et pour longtemps. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle raison de nous réjouir puisque des essais cliniques pouvant potentiellement sauver des vies vont être lancés à travers le pays pour tester la sécurité et l'efficacité du vaccin de Valneva, qui est en cours de développement clinique ici même au Royaume-Uni. Ayant visité les installations de pointe de Valneva cet été, j'ai pu voir de mes propres yeux le travail incroyable que nos scientifiques et chercheurs effectuent pour développer ce vaccin. Grâce aux investissements importants du gouvernement britannique, nous faisons tout notre possible pour que notre pays ait les capacités nécessaires pour produire des centaines de millions de doses de ce vaccin pour le Royaume-Uni et pour le monde entier".