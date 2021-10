Valneva : grosse chute après l'annonce de la levée de fonds

(Boursier.com) — Valneva , qui restait sur cinq séances dans le vert et plus de 35% de gains à la clef, retombe lourdement en ce milieu de semaine. Dans de gros volumes, le titre du fabricant de vaccins trébuche de 12,7% à 19,6 euros après avoir fait part de son intention de lever environ 100 millions d'euros sur le marché via l'émission de 5,5 millions d'actions. Le produit de l'opération doit notamment permettre de financer le développement de plusieurs candidat vaccins contre la maladie de Lyme (VLA15), le chikungunya (VLA1553) et la COVID-19 (VLA2001).

Par ailleurs, la société a indiqué qu'elle ne publiera pas, comme prévu, ses résultats trimestriels le 18 novembre. "Compte tenu de la difficulté d'évaluer l'impact d'un certain nombre d'événements postérieurs à la clôture, à ce stade la Société communiquera, le 18 novembre 2021, seulement sa trésorerie au 30 septembre 2021 et son chiffre d'affaires pour les neufs mois clos le 30 septembre 20201. La clôture de l'exercice le 31 décembre 2021 permettra d'intégrer l'ensemble des éléments nécessaires".