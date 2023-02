Valneva grimpe sur les 6 euros

(Boursier.com) — Valneva monte de 1% sur les 6 euros ce mercredi, alors que le groupe a finalisé le recrutement et la vaccination pour un essai clinique de Phase 3 (VLA1553-321) de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, chez les adolescents. Les premiers résultats de l'essai sont attendus mi-2023.

Financé par la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI), l'essai chez les adolescents, VLA1553-321, est réalisé en vue de demander un élargissement de l'indication du produit à cette tranche d'âge après l'obtention, le cas échéant, d'une autorisation initiale de mise sur le marché chez les adultes auprès de l'agence de santé américaine FDA.

En décembre dernier, Valneva avait finalisé la soumission progressive de son dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA pour l'utilisation de VLA1553 chez les personnes âgées de 18 ans et plus...

"Rappelons que cette phase III est conduite dans le cadre d'une collaboration avec l'institut Butantan qui produira et commercialisera VLA1553 dans les pays à revenus faibles et intermédiaires" commente Portzamparc qui poursuit : "Egalement, cette étude est financée à hauteur de 24,6 M$ par la coalition pour les innovations en préparation aux épidémies (CEPI). Par ailleurs, les résultats de cette étude, s'ils sont concluants, permettront de soutenir la demande d'autorisation au Brésil et en Europe". Verdict : "Nous maintenons nos scénarios en visant un cours de 10,60 euros en restant à l'achat".