Valneva : grimpe, porté par les résultats positifs de son candidat vaccin contre le Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Valneva réduit ses gains mais grimpe encore de 3,6% à 11 euros en début de séance, porté par la publication de résultats initiaux positifs pour la partie A de l'étude clinique de Phase 1/2 de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la COVID-19, VLA2001. Sur la base de ces résultats, le Groupe prévoit d'initier une étude clinique de Phase 3 d'ici la fin du mois d'avril 2021, avec pour objectif de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché à l'autorité de santé britannique MHRA au cours de l'automne 2021.

Le Groupe continue de travailler de concert avec le gouvernement britannique sur les différents projets, y compris sur le développement et la fourniture possible d'un vaccin contre les variants ainsi que sur les besoins de la campagne de vaccination de rappel du Royaume-Uni, en tenant compte du déploiement continu du vaccin dans le pays. En conséquence, Valneva estime désormais que la période de livraison de 60 millions de doses de vaccins au gouvernement britannique s'étendra jusqu'au premier trimestre 2022, contre jusqu'au second semestre 2021 initialement. Afin de prendre en compte ce décalage, Portzamparc ajuste son objectif de 13,6 à 12,9 euros mais reste à 'acheter'.

Les données constituent un "premier résultat positif" pour le programme, l'innocuité et l'immunogénicité étant conformes aux données initiales des autres vaccins contre le Covid-19, indiquent de leur côté les analystes de Kempen ('achat').