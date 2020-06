Valneva : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Valneva grimpe de 5% sur les 4 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé que la condition suspensive de droit de la concurrence pour la mise en oeuvre de son accord de collaboration avec Pfizer sur son vaccin contre la maladie de Lyme a été remplie. L'accord devient ainsi effectif et Valneva va recevoir un paiement initial de 130 millions de dollars.

Valneva et Pfizer ont annoncé, fin avril 2020, leur collaboration pour co-développer et commercialiser le vaccin VLA15 contre la maladie de Lyme, actuellement en essais cliniques de Phase 2.

Suite à la signature de l'accord, Pfizer et Valneva ont notifié la transaction à la Commission fédérale du commerce des États-Unis (United States Federal Trade Commission ou FTC) ainsi qu'à la division antitrust du Département de la justice des États-Unis (United States Department of Justice Antitrust Division), conformément à la législation applicable, notamment la loi antitrust Hart-Scott-Rodino (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act).

Selon les termes de l'accord, Valneva et Pfizer travailleront en étroite collaboration pendant tout le développement de VLA15. Valneva pourra recevoir des paiements d'un montant total de 308 millions de dollars dont le paiement initial 130 millions mentionné ci-dessus, des paiements d'étape de 35 millions liés à l'avancée du développement du produit et jusqu'à 143 millions de paiements additionnels liés aux premières étapes de commercialisation du produit.

Selon les termes de l'accord, Valneva financera 30% de tous les coûts de développement jusqu'à la fin du programme de développement et en retour, Pfizer versera à Valneva des redevances croissantes sur les ventes, avec un taux débutant à 19%. Pfizer dirigera les activités liées aux dernières étapes de développement du vaccin et sera seul en charge de la commercialisation.

Valneva souligne que VLA15 est actuellement le seul programme clinique actif contre la maladie de Lyme et couvre 6 sérotypes présents en Amérique du Nord et en Europe. Le programme a reçu le statut de "Fast track" de l'autorité de santé américaine, FDA, en juillet 2017. Valneva a finalisé le recrutement et le suivi de plus de 800 patients dans les deux études de Phase 2 de son vaccin contre la maladie de Lyme. Le groupe prévoit de publier de premiers résultats de Phase 2 en juillet 2020.

"C'est une très bonne nouvelle pour Valneva qui voit sa collaboration avec Pfizer approuvée par les autorités et va pouvoir profiter d'un paiement initial conséquent. Ces éléments ont déjà été pris en considération dans notre valorisation, qui demeure inchangée" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 5,10 euros.