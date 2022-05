Valneva : flambe, bonne nouvelle pour le VLA2001

(Boursier.com) — Nouveau rebondissement pour Valneva et son vaccin inactivé à virus entier contre le Covid-19, VLA2001. Lundi, la biotech affirmait avoir reçu de la Commission européenne un avis d'intention de résiliation de son contrat de fourniture de vaccins contre le Covid-19 : le contrat donne à Bruxelles le droit d'y mettre fin si VLA2001 n'avait pas reçu une autorisation de mise sur le marché de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) avant le 30 avril. Un coup dur alors que Bruxelles a accepté d'acheter jusqu'à 60 millions de doses du vaccin de la firme nantaise entre 2022 et 2023. Contrairement à la plupart des vaccins contre le Covid-19 déjà sur le marché, le candidat-vaccin de Valneva repose sur la technologie classique du virus inactivé et non sur celle de l'ARN messager.

Mais ce matin, Valneva annonce que l'EMA a accepté la soumission du dossier d'autorisation de mise sur le marché de son candidat vaccin. L'acceptation du dossier signifie que VLA2001 sort du processus de revue progressive des données pour rentrer dans le processus formel d'évaluation par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA. Si le CHMP accepte la demande d'autorisation conditionnelle de mise sur le marché de Valneva, la Société confirme qu'elle pourrait obtenir une opinion positive du CHMP le mois prochain. Si le CHMP émet un avis positif, la Commission européenne examinera la recommandation et rendra une décision finale sur l'autorisation de mise sur le marché.

"L'acceptation par l'EMA de la soumission du dossier d'enregistrement de VLA2001 est une étape importante vers une autorisation de mise sur le marché du produit", souligne Thomas Lingelbach, président du directoire de Valneva.

Si rien n'est encore joué, cette annonce profite logiquement au titre qui s'envole de 10,4% à 11 euros et efface ainsi une partie de ses pertes du début de semaine.