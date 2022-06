Valneva flambe à nouveau, un potentiel blockbuster contre la maladie de lyme

(Boursier.com) — Valneva poursuit sur sa lancée. La biotech basée à Saint-Herblain s'envole de 20% à 12,3 euros après avoir déjà flambé de près de 30% hier dans le sillage de l'annonce de l'entrée au capital de Pfizer et des bonnes nouvelles en lien avec la phase 3 de VLA 15 dans la maladie de Lyme qui devrait commencer au troisième trimestre 2022. Sur 'BFM Business', le PDG Franck Grimaud de Valneva a déclaré ce matin: "on est le seul programme en clinique contre cette maladie. C'est probablement un potentiel blockbuster, donc des ventes supérieures à un milliard de dollars". " On espère pouvoir toucher dans les zones endémiques concernées plusieurs pourcentages de la population", a ajouté le dirigeant, sans préciser le nombre de doses potentielles visées chaque année.