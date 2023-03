Valneva fera une présentation sur son candidat vaccin contre le chikungunya lors du 23ème World Vaccine Congress

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui qu'elle fera une présentation sur son vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, et animera une table ronde sur le développement de vaccins contre le virus Zika lors du 23ème World Vaccine Congress qui se tiendra la semaine prochaine à Washington, D.C.

Le 4 avril 2023, à 18h40 CEST / 11h40 EDT, Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer de Valneva, animera une table ronde sur les opportunités et les difficultés rencontrées dans le développement d'un vaccin contre le virus Zika. Avant la pandémie de COVID-19, Valneva a développé avec succès, jusqu'à la fin de la Phase 1, un candidat vaccin inactivé à virus entier contre le virus Zika et évalue actuellement la possibilité de reprendre le développement clinique de ce candidat plus tard cette année ou au début de l'année prochaine.

Par ailleurs, le 5 avril 2023, à 18h40 CEST / 9h40 EDT, Susanne Eder-Lingelbach, Vice President, Clinical Development, chez Valneva, fera une présentation des résultats cliniques du candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya de Valneva, pour lequel un processus d'examen réglementaire est en cours auprès de l'autorité de santé américaine, Food and Drug Administration (FDA) 1. S'il est approuvé, ce candidat pourrait devenir le premier vaccin au monde disponible contre le chikungunya pour répondre à ce besoin médical non satisfait.

Juan Carlos Jaramillo et Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, seront disponibles pendant la conférence pour des rendez-vous individuels. Les personnes intéressées peuvent adresser leur demande à l'adresse suivante : communications@valneva.com.

Un poster sur les résultats cliniques de son candidat vaccin contre le chikungunya sera également affiché dans le hall du congrès et Valneva sera présent dans la zone d'exposition au stand 503.