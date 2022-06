Valneva fera une présentation sur son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui qu'elle fera une présentation sur son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, à la huitième Conférence nord-européenne sur la médecine des voyages le 9 juin à Rotterdam.

Vera Bürger, Directeur de la stratégie clinique chez Valneva, présentera un résumé sur le développement clinique de VLA1553.

Valneva tiendra par ailleurs un symposium le vendredi 10 juin, 2022 à 12:30 CEST réunissant le professeur adjoint Johanna Lindahl, vétérinaire épidémiologiste, et le professeur de médecine Tomas Jelinek.

De plus amples informations sur la présentation, le symposium et l'inscription à la conférence sont disponibles sur le site internet de l'évènement : https://mkon.nu/nectm_8.

Informations sur l'événement :

8e conférence nord-européenne sur la médecine des voyages ("NECTM8")

Lieu : De Doelen International Conference Center Rotterdam

Schouwburgplein 50

Rotterdam, Pays-Bas

Date : le jeudi 9 juin 2022

Heure : 9:00 CEST