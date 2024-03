Valneva fera une présentation lors des conférences investisseurs TD Cowen et Van Lanschot Kempen

(Boursier.com) — Valneva , société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui que des membres de son équipe dirigeante participeront à des conférences investisseurs aux États-Unis et en Europe. Thomas Lingelbach, directeur général, présentera Valneva lors de la 44ème "TD Cowen Annual Healthcare Conference" qui se tiendra du 4 au 6 mars 2024 à Boston. M. Lingelbach et Peter Bühler, directeur financier, rencontreront également des investisseurs institutionnels du 16 au 17 avril 2024 lors de la "Van Lanschot Kempen Life Sciences Conference" à Amsterdam.

L'équipe dirigeante évoquera l'activité commerciale croissante de Valneva et son portefeuille de vaccins contre les maladies infectieuses. IXCHIQ, le troisième produit commercial de Valneva et le premier vaccin autorisé au monde contre le chikungunya, a été récemment recommandé par le Comité consultatif sur la vaccination (ACIP)1 des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC). Le lancement de ce vaccin à dose unique est en cours aux Etats-Unis et des examens réglementaires sont également en cours au Canada ainsi qu'en Europe où il s'est vu accorder une revue accélérée par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments.

Une décision concernant les deux demandes est attendue pour la mi-2024. VLA15, le candidat vaccin contre la maladie de Lyme de la Société, est actuellement en Phase 3 de développement clinique et fait l'objet d'un partenariat avec Pfizer pour cette étude et la commercialisation mondiale. La finalisation du recrutement de l'étude de Phase 3 a été annoncée en décembre 2023.