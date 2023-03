Valneva fera une présentation à la 43e Cowen Annual Healthcare Conference

(Boursier.com) — Valneva , société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui que des membres de son équipe dirigeante effectueront une présentation et participeront à des rendez-vous avec des investisseurs institutionnels lors de la 43e Cowen Annual Healthcare Conference, qui se tiendra en présentiel du 6 au 8 mars 2023 à Boston, Massachusetts.

Les principaux sujets abordés par Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer, et Peter Bühler, Chief Financial Officer, lors de cette conférence, incluront les candidats vaccins de la Société en développement avancé contre le chikungunya (VLA1553) et la maladie de Lyme (VLA15).

La présentation aura lieu le mardi 7 mars 2022 à 10h30 ET (18h30 CET) et sera accessible via le lien suivant : https://wsw.com/webcast/cowen132/valn/2015538. Une rediffusion sera disponible après l'évènement dans la section "Investisseurs" du site internet de Valneva à l'adresse www.valneva.com.

Les investisseurs souhaitant rencontrer Valneva sont invités à contacter un représentant de la banque Cowen.