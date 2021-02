Valneva : exercice par le gouvernement britannique d'une option d'achat de 40 millions de doses de son vaccin inactivé, adjuvanté contre la COVID-19

Valneva : exercice par le gouvernement britannique d'une option d'achat de 40 millions de doses de son vaccin inactivé, adjuvanté contre la COVID-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins contre les maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement britannique avait exercé son option pour la fourniture de 40 millions de doses de son candidat vaccin inactivé, adjuvanté contre la COVID-19 en 2022.

L'exercice de cette option porte le volume total de vaccins commandés à Valneva par le gouvernement britannique à 100 millions de doses. Le gouvernement britannique conserve par ailleurs des options pour 90 millions de doses supplémentaires livrables entre 2023 et 2025. La valeur totale de ces 190 millions de doses, si toutes les options sont exercées, peut aller jusqu'à 1,4 milliard d'euros. Valneva a déjà lancé la production du vaccin en parallèle des essais cliniques actuellement en cours en vue d'optimiser le calendrier des livraisons potentielles du vaccin. Le recrutement des participants à l'étude de Phase 1/2 a été finalisé et les premiers résultats de l'étude sont attendus dans les trois prochains mois.

Clive Dix, président par intérim du groupe de travail du gouvernement britannique sur les vaccins, a indiqué : "Le site de fabrication de Valneva en Écosse est déjà opérationnel, prêt à fournir son vaccin prometteur dès qu'il aura prouvé son innocuité et son efficacité et qu'il aura été approuvé par la MHRA. Afin de nous assurer d'avoir suffisamment de candidats approuvés pour garantir une couverture maximale de la population britannique, le groupe de travail Vaccines Task Force du gouvernement britannique a investi dans sept des vaccins les plus prometteurs. Les 40 millions de doses supplémentaires obtenues grâce à l'accord conclu aujourd'hui renforcent considérablement notre portefeuille et nous donnent une flexibilité future au cas où nous devrions revacciner une partie de la population britannique. Je tiens à remercier tous ceux qui participent au développement de ce vaccin pour le travail acharné qui nous a permis d'arriver où nous en sommes aujourd'hui, et à rendre hommage aux citoyens britanniques qui se sont portés volontaires pour participer aux importants essais cliniques de ce vaccin".

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a ajouté : "Nous sommes ravis d'étendre notre engagement de fourniture de vaccins au Royaume-Uni. Si le développement est couronné de succès, nous pensons que notre vaccin, dont la production commerciale vient d'être lancée sur notre site de Livingston en Écosse, peut apporter une contribution majeure aux efforts de vaccination du Royaume-Uni plus tard cette année ainsi qu'en 2022. Ce nouveau développement de notre partenariat souligne le besoin d'une approche vaccinale basée sur un virus inactivé et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la Vaccines Task Force britannique pour mener à bien ce projet".

Valneva a annoncé son partenariat avec le gouvernement britannique en septembre 2020 et être en discussions avancées avec la Commission Européenne pour la fourniture de 60 millions de doses de son vaccin le 12 janvier 2021.