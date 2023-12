Valneva : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Valneva annonce que toutes les résolutions recommandées par son directoire ont été approuvées par les actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte tenue le 20 décembre.

Parmi ces résolutions figurent le passage immédiat d'un système de gouvernance à deux niveaux vers un système à un seul niveau dirigé par un Conseil d'administration (Board of Directors).

Lors d'une réunion constitutive, qui s'est tenue après l'assemblée générale, Mme Anne-Marie Graffin, ancien membre du conseil de surveillance de Valneva, a été élue Présidente du conseil d'administration de la société. Anne-Marie Graffin est actuellement Vice-Présidente du conseil de surveillance de Nanobiotix, membre des conseils d'administration de Sartorius Stedim Biotech et de Vétoquinol SA. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans les Sciences de la Vie et a notamment été membre du comité exécutif de Sanofi Pasteur MSD.

Lors de cette même réunion, suite à la mise en place du nouveau système de gouvernance, Thomas Lingelbach a été nommé Chief Executive Officer (Directeur Général) de la société. Monsieur Lingelbach est également membre du conseil d'administration nouvellement formé.

M. James Sulat, le Dr. Kathrin Jansen, Bpifrance Participations (representée par Madame Maïlys Ferrère) et M. James Connolly, anciens membres du conseil de surveillance désormais dissout, ont également été élus membres du conseil d'administration durant l'assemblée générale.

La société prévoit de soumettre au vote de ses actionnaires la candidature de nouveaux membres à son conseil d'administration lors de sa prochaine assemblée générale en juin 2024.

Comme précédemment annoncé, Valneva a également créé un comité exécutif comprenant, entre autres, les membres de son ancien directoire dont Thomas Lingelbach (Chief Executive Officer, Directeur Général), Peter Bühler (Chief Financial Officer), Franck Grimaud (Chief Business Officer), Dr. Juan Carlos Jaramillo (Chief Medical Officer), Dipal Patel (Chief Commercial Officer), Frederic Jacotot (General Counsel), ainsi que Vincent Dequenne (Chief Operating Officer). La Société prévoit d'inclure prochainement un Chief People Officer et un Chief Scientific Officer dans son comité exécutif.