Valneva : étude sur l'homogénéité des lots cliniques de Phase 3 de son candidat vaccin contre le chikungunya

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux, a annoncé aujourd'hui avoir initié une étude visant à évaluer l'homogénéité des lots cliniques de Phase 3 de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553.

Cette étude sera conduite en parallèle de l'étude pivot de Phase 3 déjà en cours, VLA1553-301, qui porte notamment sur la détermination de la séroprotection sur la base de critères immunologiques.

L'objectif de cette nouvelle étude est de démontrer l'homogénéité de la fabrication du vaccin en montrant que trois lots fabriqués consécutivement provoquent des réponses immunitaires équivalentes en mesurant les titres d'anticorps neutralisants vingt-neuf jour après la vaccination. Les volontaires de l'étude seront suivis pendant un total de six mois.

Juan Carlos Jaramillo, M.D., Directeur Médical de Valneva, a indiqué : "Le lancement de cette étude représente une nouvelle étape importante dans l'avancée de VLA1553 vers l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché. Le virus du chikungunya continue de représenter une menace majeure pour la santé publique, et nous travaillons aussi vite que possible pour apporter une solution préventive à ceux qui en ont le plus besoin. Nous tenons à remercier nos employés, nos partenaires et les participants à l'étude pour avoir rendu cet essai possible malgré la pandémie actuelle de COVID-19".

VLA1553 est actuellement le seul candidat vaccin contre le chikungunya en étude clinique de Phase 3. La société dont le vaccin contre le chikungunya recevra la première autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis sera éligible à l'obtention d'un bon d'évaluation prioritaire cessible (Priority Review Voucher) de la FDA.