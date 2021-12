Valneva et Scottish Enterprise en discussions avancées pour une importante subvention en vue de finaliser les travaux sur le site de Livingston

(Boursier.com) — Valneva , société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui être en discussions avancées avec l'agence de développement économique de l'Ecosse 'Scottish Enterprise', pour une subvention de plusieurs millions de livres sterling visant à achever les travaux de construction et de mise en condition opérationnelle de son site de production stratégique de Livingston en Ecosse.

Suite à la résiliation de l'accord avec le gouvernement britannique (HMG) pour la fourniture du candidat vaccin inactivé de Valneva contre la COVID-19, VLA2001, Valneva a suspendu les projets d'expansion de son site écossais. Valneva et Scottish Enterprise se sont depuis engagés dans un dialogue très constructif visant, par le biais de cette subvention, à faire du site de Livingston un site-clé pour la production de vaccins dans une perspective de long terme.

Ainsi, Valneva et Scottish Enterprise investiraient conjointement dans la nouvelle usine. La contribution de Scottish Enterprise devrait s'effectuer par le biais d'une série de subventions totalisant 10 à 20 millions de livres sterling afin de permettre à Valneva de commencer la production dans cette usine. Les discussions entre Valneva et le gouvernement écossais incluent par ailleurs la fourniture possible à l'Ecosse de doses de VLA2001, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché. Valneva a également proposé d'offrir 25.000 doses de VLA2001 pour la primo-vaccination des employés du National Health Service écossais et des personnes en première ligne, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché. L'accord de subvention devrait également inclure des engagements en matière d'emplois, et la subvention est subordonnée à la signature du contrat et à un audit final.

David Lawrence, Acting Chief Financial Officer, a indiqué, "Nous sommes ravis d'avoir pu faire avancer rapidement nos discussions avec Scottish Enterprise, suite à la décision inattendue du gouvernement britannique de mettre fin à notre accord d'approvisionnement. Ces deux derniers mois, nous avons présenté d'excellentes données de phase 3 et de rappel homologue, soulignant l'importance potentielle de VLA2001, notre vaccin à virus entier inactivé et adjuvanté. Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, nous voulons mettre VLA2001 à la disposition des personnes qui en ont besoin, dès que possible. Nous disposons déjà d'un stock de vaccins pouvant être distribués dès obtention d'une autorisation de mise sur le marché. Cette subvention sera la bienvenue et, sous réserve de la conclusion du contrat, elle permettra à Livingston de devenir un site stratégique de fabrication de vaccins, complétant ainsi le travail que nous avions commencé avec HMG."

Ivan McKee, secrétaire d'Etat aux affaires, commerce, tourisme et entreprises du gouvernement écossais, a commenté : "Valneva apporte une contribution précieuse à notre secteur des sciences de la vie et l'usine de Livingston est un atout important, car elle développe des vaccins adressant plusieurs maladies infectieuses importantes et soutient des emplois de grande qualité. Les secrétaires d'Etat (écossais) et Scottish Enterprise sont en discussions avancées avec l'entreprise pour convenir d'un ensemble de mesures visant à soutenir les activités de l'entreprise en Écosse."

Hannah Bardell, Députée de la circonscription de Livingston, a ajouté, "Je suis ravie que le gouvernement écossais et Scottish Enterprise aient écouté mes collègues de la circonscription et moi-même en acceptant d'investir dans le site de fabrication de vaccins de Valneva à Livingston. Ce financement permettra à Valneva d'achever son expansion, d'augmenter une capacité de production vitale et de protéger des emplois qualifiés. Ce fut un plaisir de travailler avec toutes les personnes impliquées dans l'obtention de cet accord et je ne peux qu'espérer que le gouvernement britannique verra la confiance que nous, en Écosse, avons dans Valneva."

Valneva continue d'essayer de trouver un accord à l'amiable avec HMG concernant la résiliation de l'accord de fourniture et l'exécution de l'accord de financement d'essais cliniques en cours. Valneva continue de réserver tous ses droits d'action juridique dans le cas où une issue à l'amiable ne serait pas trouvée.