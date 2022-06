Valneva et Pfizer Inc ont conclu un accord de souscription d'actions

(Boursier.com) — Valneva et Pfizer Inc ont conclu un accord de souscription d'actions et mis à jour les termes de leur accord de collaboration et de licence pour le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. Comme annoncé le 26 avril, Pfizer prévoit de lancer l'étude de Phase 3 de VLA15 au troisième trimestre 2022.

Dans le cadre de l'accord de souscription d'actions, Pfizer investira 90.5 millions d'euros (95 millions de dollars), soit 8,1% du capital social de Valneva à un prix de EUR9,49 par action, par le biais d'une augmentation de capital réservée destinée à renforcer le partenariat stratégique conclu entre les deux sociétés sur la maladie de Lyme. L'investissement de Pfizer dans le capital de Valneva devrait être effectif le 22 juin 2022. Valneva prévoit d'utiliser le produit de cet investissement pour financer une partie de sa contribution à la Phase 3 du programme Lyme.

Valneva et Pfizer ont également mis à jour les termes de leur accord de collaboration et de licence qu'ils avaient annoncé le 30 avril 20201. Valneva financera désormais 40% des coûts de la Phase 3, contre 30% dans l'accord initial. Pfizer versera à Valneva des redevances croissantes allant de 14% à 22%, contre des redevances commençant à 19% dans l'accord initial. En outre, les redevances seront complétées par des paiements d'étape pouvant atteindre 100 millions de dollars, payables à Valneva sur la base des ventes cumulées. Les autres paiements liés aux étapes de développement et au début de la commercialisation restent inchangés, soit 168 millions de dollars, dont un paiement de 25 millions de dollars à Valneva lors de l'initiation de la Phase 3 par Pfizer.

Thomas Lingelbach, Directeur Général (CEO) de Valneva, a indiqué : "L'investissement de Pfizer souligne la qualité du travail que nous avons réalisé conjointement au cours des deux dernières années et constitue une forte reconnaissance de l'expertise de Valneva en matière de vaccins. Cet accord de souscription contribuera à notre investissement dans l'étude de Phase 3 tout en limitant l'impact sur notre trésorerie. La maladie de Lyme se répand et représente un besoin médical non satisfait important qui a un impact sur la vie de millions de personnes dans l'hémisphère nord. Nous sommes impatients de poursuivre l'étude de notre candidat VLA15 en Phase 3 car cela nous rapprochera davantage de la possibilité de contribuer à la protection des adultes et des enfants contre cette maladie dévastatrice."

"La maladie de Lyme continue de peser lourdement sur les pays d'Amérique du Nord et d'Europe, avec environ 600.000 cas par an dans les deux régions" a commenté Kathrin U. Jansen, PhD, Senior Vice President et responsable de la recherche et du développement des vaccins de Pfizer. "L'empreinte géographique de la maladie de Lyme s'élargit et le besoin médical pour un vaccin devient encore plus pressant. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Valneva pour le développement de VLA15 et nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire progresser le programme dans le but de proposer potentiellement un vaccin qui pourrait aider à prévenir cette maladie invalidante."

Sous réserve du succès de l'initiation et de l'exécution de l'étude de phase 3 planifiée pour VLA15, Pfizer pourrait potentiellement soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché de produit biologique (BLA) auprès de la Food and Drug Administration américaine dès 2025.

Dilution

Les 9.549.761 actions ordinaires nouvelles à souscrire par Pfizer dans le cadre de l'accord de souscription d'actions représenteront une dilution d'environ 8,1% du capital social de la Société. A titre d'exemple, un actionnaire détenant 1% du capital social de Valneva avant cette augmentation de capital détiendra 0,919% du capital après cette opération.