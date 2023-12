Valneva et Pfizer finalisent le recrutement pour l'étude de Phase 3 VALOR sur leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15

(Boursier.com) — Pfizer Inc et Valneva SE ont annoncé aujourd'hui la finalisation du recrutement pour l'étude de Phase 3 "Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists (VALOR)" (NCT05477524) sur leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. L'essai s'appuie sur les résultats positifs des essais de Phase 1 et 2 précédents, et inclut des participants adultes et pédiatriques, dans le but de confirmer l'efficacité, l'innocuité, l'homogénéité des lots et l'immunogénicité de VLA15.

"Nous sommes heureux que le recrutement de l'étude de Phase 3 soit terminé. La maladie de Lyme est la maladie infectieuse à transmission vectorielle la plus répandue aux États-Unis et en Europe, entraînant parfois des conséquences de longue durée" a commenté Annaliesa Anderson, Ph.D., Senior Vice President et Head Vaccine Research and Development chez Pfizer. "Si un vaccin était approuvé, il pourrait contribuer à prévenir la maladie et à alléger le fardeau que constitue les conséquences difficiles, lourdes et parfois persistantes causées par la maladie chez les adultes et les enfants. Nous avons hâte de continuer à faire progresser cette étude dans le but de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) auprès de l'autorité de santé américaine, la Food and Drug Administration (FDA), et une demande d'Autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en 2026, sous réserve de données positives. "