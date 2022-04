Valneva et Pfizer annoncent des données pédiatriques positives de Phase 2 pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme

(Boursier.com) — Valneva SE et Pfizer Inc. (NYSE : PFE) ont annoncé aujourd'hui des données pédiatriques positives de Phase 2 pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. Sur la base de ces nouveaux résultats, Valneva et Pfizer prévoient d'inclure des participants pédiatriques dans leur futur essai de Phase 3. L'essai évaluera VLA15 chez des adultes et des enfants âgés de 5 ans et plus et devrait être initié au troisième trimestre 2022, sous réserve de l'aval des autorités réglementaires.

L'essai de Phase 2, VLA15-221, est le premier essai clinique avec VLA15 à inclure une population pédiatrique (5 à 17 ans). L'essai a comparé l'immunogénicité et l'innocuité de VLA15 après administration de deux doses (aux mois 0 et 6) ou de trois doses (aux mois 0, 2 et 6) correspondant au schéma de primovaccination chez des groupes âgés de 5 à 11, 12 à 17 et 18 à 65 ans. Chez les participants pédiatriques (5 à 17 ans) ayant reçu VLA15 selon le schéma à deux doses (N=93) ou à trois doses (N=97), VLA15 s'est révélé plus immunogénique que chez les adultes dans les deux schémas de vaccination testés. Ces données confirment le très bon profil d'immunogénicité du candidat vaccin déjà observé chez les participants adultes (18 à 65 ans) en février 20221. Comme chez les adultes, les données d'immunogénicité et d'innocuité plaident pour un schéma vaccinal à trois doses pour les participants pédiatriques dans le futur essai de Phase 3.

Le profil d'innocuité et de tolérance observé chez les 5 à 17 ans était similaire au profil précédemment observé chez les participants adultes. Aucun événement indésirable grave lié au vaccin n'a été observé.

Pfizer et Valneva prévoient de soumettre ces données pour publication et présentation lors d'un futur congrès scientifique.

Juan Carlos Jaramillo, M.D., Directeur Médical de Valneva a indiqué, "La maladie de Lyme affecte tous les groupes d'âge, mais avec leur affinité pour les activités de plein air, la population pédiatrique est la plus exposée à la maladie de Lyme. Ces premiers résultats pédiatriques sont donc extrêmement importants et soutiennent l'inclusion de participants pédiatriques dans notre futur essai de Phase 3. En partenariat avec Pfizer, nous avons hâte de poursuivre l'étude de notre candidat vaccin VLA15, qui, nous l'espérons, devrait contribuer à offrir une protection contre la maladie de Lyme aux adultes et aux enfants."

Kathrin U. Jansen, Ph.D., Senior Vice President et responsable de la recherche et du développement des vaccins de Pfizer, a commenté, "Le besoin médical d'une vaccination contre la maladie de Lyme ne cesse d'augmenter à mesure que l'empreinte de la maladie s'élargit. Ces données pédiatriques positives marquent une étape importante dans le développement en cours de VLA15, et nous sommes ravis de continuer à travailler avec Valneva pour potentiellement aider à protéger les adultes et les enfants contre la maladie de Lyme."