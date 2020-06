Valneva et Bavarian Nordic annoncent un partenariat

Valneva et Bavarian Nordic annoncent un partenariat









Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva et Bavarian Nordic A/S ont annoncé la signature d'une lettre d'intention liante (binding term sheet) destinée à former un partenariat entre les deux sociétés pour le marketing et la distribution de leurs produits commerciaux. Le partenariat apportera aux deux entreprises davantage de masse critique, des synergies commerciales importantes et une position de leader sur le marché des vaccins spécialisés. Selon les termes convenus entre les deux sociétés, Valneva commercialisera les vaccins de Bavarian Nordic en s'appuyant sur son infrastructure commerciale au Canada, en Grande-Bretagne, en France et en Autriche. Valneva les commercialisera également en Belgique et aux Pays-Bas, où une infrastructure commerciale sera créée. Bavarian Nordic commercialisera les produits de Valneva en Allemagne et en Suisse. Le partenariat porte sur des vaccins contre la rage, l'encéphalite japonaise, l'encéphalite à tiques et le choléra.

Ce partenariat fait suite à l'acquisition récente par Bavarian Nordic de deux vaccins commerciaux de GlaxoSmithKline. La transition commerciale pour sortir des accords en cours avec des tiers débutera un peu plus tard cette année pour se poursuivre en 2021, en accord avec les contrats de distribution existants. Valneva ne prévoit qu'une augmentation limitée de ses revenus grâce à cet accord en 2020 mais s'attend en revanche à un impact plus important à partir de 2021.