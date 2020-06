Valneva et Batavia Biosciences collaborent pour accélérer le développement d'un vaccin contre la polio

Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Batavia Biosciences et Valneva Sweden AB, filiale suédoise de Valneva, ont signé un accord de collaboration pour accélérer la mise à disposition d'un vaccin inactivé peu coûteux contre la poliomyélite (IPV). Le projet est soutenu par l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. En 2019, Batavia a reçu une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates pour l'utilisation de son procédé de fabrication de vaccins peu coûteux HIP-Vax, en conjonction avec le matériel de production Nevoline développé par Univercells, avec pour objectif de fournir à certains fabricants de vaccins de pays en voie de développement des lots cliniques en vrac d'un vaccin contre la poliomyélite pour des études de Phase 1 et 2. Le vaccin est basé sur des souches du vaccin Sabin (sIPV) que Batavia a obtenues auprès de l'organisation Mondiale de la Santé.

Selon les termes de l'accord, Valneva fabriquera, en utilisant le procédé de Batavia, des lots cliniques du vaccin sIPV dans ses installations de pointe de Solna (Suède) dédiées à la poliomyélite et opérant selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et dans le respect du Plan d'Action Mondial GAPIII visant à contenir la polio. En contrepartie, Valneva recevra un paiement initial et des paiements mensuels liés aux services fournis.

Batavia sera responsable de la libération et de la fourniture du vaccin fabriqué selon les normes BPF aux producteurs de vaccins des pays en voie de développement. Le savoir-faire développé dans le cadre de cet accord sera transmis aux producteurs de ces pays afin de faciliter, dans le futur, le transfert de technologie et la production du vaccin dans le respect du plan GAPIII.

Thomas Lingelbach, Directeur Général de Valneva, a indiqué : "En tant que société focalisée sur des besoins médicaux non satisfaits, Valneva est fière de faire une nouvelle contribution importante à l'éradication de la polio au travers de ce nouvel accord avec Batavia. Notre site et notre équipe en Suède disposent d'une expérience significative dans la fabrication de vaccins contre le virus de la polio. Ce contrat souligne l'expertise technique de Valneva pour la production de matériel clinique et la gestion des risques biologiques".