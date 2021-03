Valneva entre dans le SBF 120 et le CAC Mid 60 d'Euronext

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux, annonce aujourd'hui, lundi 22 mars, son entrée dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60 d'Euronext, suite à une récente revue trimestrielle du Comité des Indices d'Euronext Paris.

Le SBF 120 est un des indices phares de la Bourse de Paris qui regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité? et de capitalisation boursière. L'indice CAC Mid 60 regroupe 60 entreprises d'importance nationale ou européenne. Il représente les 60 plus grandes capitalisations françaises après le CAC 40 et le CAC Next 20. Ces 120 sociétés forment ensemble le SBF 120.

David Lawrence, Directeur Financier intérimaire de Valneva a indiqué, "Nous nous réjouissons de la décision d'Euronext qui est une belle reconnaissance des progrès et de l'évolution de Valneva depuis sa création en 2013. Nous allons continuer à dérouler notre stratégie opérationnelle et de marché de capitaux avec pour objectif de créer encore davantage de valeur pour nos actionnaires."