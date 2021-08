Valneva entame la soumission progressive du dossier d'AMM auprès de la MHRA pour son vaccin contre la Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Valneva a commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA. VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus entier, inactivé et adjuvanté contre la Covid-19 en essais cliniques en Europe. VLA2001 est actuellement testé au Royaume-Uni dans le cadre d'un essai pivot de Phase 3, 'Cov-Compare' (VLA2001-301), dont les premiers résultats sont attendus au début du quatrième trimestre 2021. Sous réserve de données positives de l'étude Cov-Compare et de l'opinion de la MHRA sur le dossier soumis, Valneva estime qu'une autorisation initiale pourrait lui être accordée d'ici la fin de l'année.

En septembre 2020, Valneva a annoncé une collaboration avec le gouvernement britannique donnant la possibilité à celui-ci d'acheter jusqu'à 190 millions de doses jusqu'en 2025. Le gouvernement britannique a, à ce jour, commandé 100 millions de doses à livrer en 2021 et 2022.

Juan Carlos Jaramillo M.D., Directeur Médical de Valneva, a indiqué : "Nous sommes heureux d'entamer la procédure d'examen réglementaire auprès de la MHRA pour notre vaccin contre la Covid-19. Valneva estime que chacun devrait avoir accès à la technologie la plus adaptée pour se protéger contre ce virus. Nous travaillons activement pour que notre candidat vaccin soit disponible le plus rapidement possible. Nous sommes reconnaissants à l'Institut national de recherche sur la santé (NIHR), à l'agence Public Health England (PHE) et aux autres partenaires pour leur soutien constant et leur travail assidu".

Valneva a récemment initié un essai clinique de Phase 3 complémentaire, VLA2001-304, qui vise à générer des données d'utilisation chez les personnes âgées et s'intègre dans la stratégie de la Société pour évaluer des vaccins basés sur des variants. Les données de VLA2001-304 seront complémentaires à celles générées lors de l'étude Cov-Compare et lors d'autres essais cliniques. En parallèle, le gouvernement britannique finance un essai clinique, COV-Boost, qui étudie différents vaccins contre la Covid-19 pouvant être utilisés comme rappel, dont VLA2001.