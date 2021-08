Valneva : encore +8% au compteur

(Boursier.com) — Valneva débute la semaine comme elle avait fini la précédente, en très forte hausse. Dans des volumes une nouvelle fois étoffés, le titre de la société spécialisée dans le développement de vaccins gagne encore plus de 8% à 17,7 euros. Dans le vert pour la sixième séance consécutive, la valeur a été multipliée par plus de deux depuis le début de l'année et pèse désormais 1,75 milliard d'euros.

Le laboratoire de Saint-Herblain a annoncé la semaine dernière qu'il avait commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA.

VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus entier, inactivé et adjuvanté contre la Covid-19 en essais cliniques en Europe. VLA2001 est actuellement testé au Royaume-Uni dans le cadre d'un essai pivot de Phase 3, 'Cov-Compare' (VLA2001-301), dont les premiers résultats sont attendus au début du quatrième trimestre 2021. Sous réserve de données positives de l'étude Cov-Compare et de l'opinion de la MHRA sur le dossier soumis, Valneva estime qu'une autorisation initiale pourrait lui être accordée d'ici la fin de l'année.