Valneva en berne après les annonces de la direction

(Boursier.com) — Valneva recule de 7,7% à 5,33 euros ce jeudi, alors que la société spécialisée dans les vaccins a annoncé aujourd'hui, sous réserve des conditions de marché, son intention d'émettre et de vendre environ 40 millions de dollars d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale réservée à certaines catégories d'investisseurs, comprenant (i) une offre de ses American Depositary Shares, chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis et (ii) un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays en dehors des États-Unis.

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co. agissent en qualité de teneurs de livre associés de l'Offre Globale. "Dans l'attente des résultats de l'opération nous prenons l'hypothèse d'une ABB au prix de 5,8 euros donnant lieu à l'émission de 6,6 millions d'actions" commente Portzamparc qui relève sa recommandation à 'Acheter' vs 'Conserver' précédemment, et ajuste son objectif de cours à 10 euros, contre 11,1 euros précédemment"...