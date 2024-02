Valneva : du nouveau et peu de réactions...

(Boursier.com) — Valneva recule de 0,7% à 3,73 euros ce jeudi à Paris, alors que la société spécialisée dans les vaccins a annoncé son chiffre d'affaires et sa trésorerie pour l'exercice 2023 et a donné des indications préliminaires sur les ventes de produits et les dépenses de 'R&D' attendues en 2024. Le chiffre d'affaires total de Valneva était de 153,7 millions d'euros en 2023, contre 361,3 millions d'euros en 2022. Le chiffre d'affaires total en 2022 comprenait 280 millions d'euros de revenus liés aux accords de fourniture de vaccins contre la COVID-19.

Les ventes de produits ont atteint 144,6 millions d'euros en 2023 contre 114,8 millions d'euros en 2022. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact négatif de 2,8 millions d'euros sur les ventes de produits. Les ventes de vaccins COVID-19 en 2023 se sont élevées à 7,7 millions d'euros contre 29,6 millions d'euros en 2022. En excluant les ventes de vaccins contre la COVID-19, les ventes de produits ont atteint 138,9 millions d'euros en 2023 contre 85,2 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 63%.

Les ventes d'IXIARO/JESPECT étaient de 73,5 millions d'euros en 2023 contre 41,3 millions d'euros en 2022. La hausse des ventes de 78% est principalement due à la reprise continue du marché des voyageurs, ainsi qu'à des augmentations de prix. L'augmentation des ventes d'IXIARO/JESPECT inclut un impact négatif de 1,5 million d'euros dû aux fluctuations des taux de change.

Les ventes de DUKORAL étaient de 29,8 millions d'euros en 2023 contre 17,3 millions d'euros en 2022. Cette hausse de 72% est également due à la reprise significative du marché privé des voyageurs et à des augmentations de prix. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact négatif de 0,9 million d'euros.

Le chiffre d'affaires provenant de la distribution de produits de tiers a atteint 35,7 millions d'euros en 2023 contre 26,5 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 34% principalement due aux ventes de Rabipur/RabAvert et Encepur dans le cadre de l'accord de distribution avec Bavarian Nordic.

Les Autres Revenus, comprenant les revenus des collaborations, licences et services, étaient de 9,1 millions d'euros en 2023 contre 246,5 millions d'euros en 2022. Les Autres Revenus en 2022 incluaient 280 millions d'euros d'avances non remboursables libérées à la suite de l'accord transactionnel conclu avec le gouvernement britannique et d'autres avances non remboursables de la part d'Etats membres de l'Union européenne, celles-ci étant partiellement compensées par 45,9 millions d'euros de revenu négatif résultant d'une augmentation des obligations de remboursement consécutive à la modification de l'accord de collaboration et de licence avec Pfizer sur VLA15.

La trésorerie du Groupe était de 126,1 millions d'euros au 31 décembre 2023 contre 289,4 millions d'euros au 31 décembre 2022. La trésorerie de fin 2023 incluait le tirage d'un total de 100 millions de dollars dans le cadre du prêt signé avec Deerfield & OrbiMed, ainsi que des paiements importants versés à Pfizer en 2023 dans le cadre de l'étude de Phase 3 " VALOR " menée par les deux sociétés sur la maladie de Lyme. Cette trésorerie excluait toutefois les 103 millions de dollars de produit de la vente du PRV en janvier 2024.

Perspectives affichées

Les ventes de produits sont attendues entre 150 millions et 180 millions d'euros en 2024 sous réserve de la disponibilité d'IXIARO et des produits de tiers, ainsi que de la performance des ventes d'IXCHIQ durant l'année de lancement du vaccin aux États-Unis. Les ventes 2024 devraient refléter la poursuite de la croissance des ventes des produits existants de la société (IXIARO, DUKORAL), un recul des ventes de produits de tiers liés à des problèmes d'approvisionnement et les premières ventes du vaccin IXCHIQ.

Les Autres Revenus sont attendus à des niveaux similaires à 2023 et les autres produits opérationnels sont attendus entre 95 millions et 105 millions d'euros, avec notamment la vente du PRV pour 95 millions d'euros début 2024. La Société prévoit des dépenses de R&D entre 65 millions et 90 millions d'euros, principalement soutenues par des investissements dans des programmes de R&D précliniques et les activités de développement clinique en cours pour le vaccin contre le chikungunya.

Côté analystes, Portzamparc revoit en hausse ses anticipations de CA 2024 en tenant compte de la guidance du groupe, de 280 à 299 ME. De quoi relever son cours cible de 11 à 12,4 euros...