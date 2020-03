Valneva : du nouveau aux Etats-Unis

Valneva : du nouveau aux Etats-Unis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Valneva SE, a annoncé que l'agence de santé américaine FDA avait approuvé une prolongation de la durée d'utilisation du vaccin contre l'encéphalite japonaise IXIARO de 24 à 36 mois.

Le département américain de la défense a par ailleurs publié un appel d'offres (RFP) pour la fourniture d'un vaccin contre l'encéphalite japonaise. Cet appel d'offre s'étend sur une période de trois ans et comprend une année ferme suivi de deux années optionnelles. En tant que fournisseur du seul vaccin contre l'encéphalite japonaise approuvé par la FDA, Valneva répondra à ce RFP avec diligence et, en cas de succès, s'attend à la signature d'un nouveau contrat au premier semestre 2020.

Franck Grimaud, Chief Business Officer de Valneva a indiqué, "Nous sommes ravis d'avoir reçu cette prolongation importante de la durée de vie d'IXIARO aux Etats-Unis. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à travailler en étroite collaboration avec le département américain de la défense et de satisfaire leurs demandes. L'armée américaine utilise IXIARO depuis dix ans et nous nous réjouissons de pouvoir aider à protéger les militaires, leurs familles, les retraités de l'armée et les employés du gouvernement américain contre cette maladie potentiellement mortelle."